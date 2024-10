Thiago Araújo promete apresentar propostas para cuidar de Belém e das pessoas

O candidato à prefeitura de Belém, Thiago Araújo (Republicanos), participa do último debate eleitoral antes do pleito, na noite desta quinta-feira, (03/10), na TV Liberal. O atual deputado estadual já está no prédio da emissora e, em preparação para o debate, diz que irá defender o lema: “cuidar de Belém e cuidar das pessoas”.

“Belém é uma cidade maravilhosa, com potencial gigante que, infelizmente, parou no tempo e está abandonada. Precisamos ter zelo com a coisa pública e gerar segurança a oportunidade de negócio reconstruir a autoestima do nosso povo”, disse Thiago.

Entre os temas que sua campanha carrega como prioridade, o candidato do Republicanos falou sobre os planos para a educação e o saneamento, sobretudo nas regiões periféricas da capital. “Precisamos levar creche para aquelas mães que querem botar o seu filho numa educação especial e não tem. A gente precisa levar obras de saneamento e de oportunidade para a perferia”, disse.

“Vamos debater propostas verdadeiras e factíveis para transformar a vida da população, então vamos transformar a vida do nosso povo e da nossa gente”, concluiu Thiago.