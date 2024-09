Eleições 2024: debate da TV Liberal será mediado pela jornalista Priscilla Castro

A TV Liberal realizará, na próxima quinta-feira (03), depois da novela Mania de Você, um debate com seis candidatos à prefeitura de Belém. Edmilson Rodrigues (PSOL), Delegado Éder Mauro (PL), Igor Normando (MDB), Delegado Everaldo Eguchi (PRTB), Thiago Araújo (Republicanos) e Jefferson Lima (PODE) participarão da programação que, pela primeira vez, será mediada por um jornalista local, a apresentadora Priscilla Castro.

Faltando menos de duas semanas para o pleito municipal, o debate tem como objetivo auxiliar o eleitor a tirar conclusões sobre quem está mais preparado para comandar a capital paraense. Ao todo, serão quatro blocos: dois com perguntas de tema livre e dois com perguntas de tema determinado. O último segmento será destinado para as considerações finais. Os questionamentos serão feitos de candidato para candidato.

Os critérios de escolha dos seis candidatos participantes do debate seguiu regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro é o que determina a lei de representatividade no Congresso. Cinco concorrentes do pleito tem. O segundo, foi a colocação na segunda pesquisa Quaest divulgada. Entre os que não possuem representatividade, Delegado Eguchi ficou à frente.

Os critérios de participação do debate da emissora estão de acordo com o previsto pelo art. 44, §§ 1º e 6º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a observância das tabelas de representatividade publicadas pelo órgão federal.

Carlos Bonatelli, diretor de Jornalismo e Esporte da TV Liberal, explica que essa estrutura foi pensada para que todos os participantes possam perguntar, responder e participar dos blocos. “Os temas escolhidos e que serão sorteados na hora são assuntos importantes que estão relacionados ao dia a dia de Belém. Teremos, também, os blocos em que o próprio candidato escolhe sobre qual tema quer perguntar”.

“A ideia é sempre ter os candidatos como foco central do debate”, diz Bonatelli. “Ao mediador, caberá apenas a condução para manter a ordem e as regras. É um espaço importante para que o eleitor conheça um pouco mais sobre o que cada candidato pensa sobre os problemas e aponte soluções para melhorar a cidade em que vivemos”, completa o diretor da TV Liberal.

A expectativa é que o debate seja produtivo e esclarecedor para os eleitores. “Que os candidatos aproveitem o tempo para falar dos planos de governo e que não tenhamos confusões e nem ofensas entre eles. Que o eleitor/telespectador assista e tire as suas conclusões sobre quem está mais preparado para comandar a capital do Pará nos próximos anos”, acrescenta o diretor.

Novidade

O debate da eleição anterior, para governador, foi mediada pelo jornalista Fabiano Viellela. Para prefeito, será a primeira vez que um profissional local, a apresentadora Priscilla Castro, vai fazer a mediação. A escolha mostra o profissionalismo e a qualidade dos integrantes da TV Liberal. “Esta será minha primeira experiência à frente do debate e fiquei honrada com o convite pela confiança no meu trabalho”, diz a jornalista.

“Estarei na mediação para garantir o cumprimento das regras estabelecidas entre a emissora e os partidos. Os eleitores devem esperar um debate de ideias e projetos onde os candidatos poderão falar ao vivo sobre o que propõem para a capital do estado. Este é um espaço democrático para que mostrarem os planos de governo, confirmem o voto do eleitorado e convençam os indecisos com as propostas apresentadas”, completa Priscilla.