Delegado Eguchi destaca importância de um debate focado em soluções para Belém

O candidato à Prefeitura de Belém, Delegado Eguchi (PRTB), já está no prédio da TV Liberal, onde acontecerá o primeiro debate eleitoral antes do pleito, na noite desta quinta-feira (03/10). O candidato do PRTB manifestou suas expectativas afirmando que espera uma discussão produtiva e centrada em propostas concretas para a cidade. "Desejo um debate muito produtivo, com propostas de projetos em prol da população de Belém", afirmou.

Eguchi destacou que, embora não tenha um tema específico como prioridade, diversos problemas enfrentados pela capital paraense precisam ser abordados com urgência. "Belém passa por dificuldades em vários setores, como a educação, a saúde - que está em situação crítica - e o saneamento", explicou.

Ele reforçou que sua participação no debate será voltada para discutir essas questões de maneira ampla, buscando apresentar soluções para os principais desafios da cidade. "Vamos discutir todos os temas, e a população pode ter certeza de que será um debate muito produtivo", concluiu o candidato.