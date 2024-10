Jefferson Lima chega à TV Liberal e diz que espera um debate sério sobre questões sociais

O candidato Jefferson Lima (Podemos) chegou ao prédio da TV Liberal, onde vai participar do debate eleitoral entre os postulantes ao cargo de prefeito de Belém, e destacou a importância de discutir de forma séria e abrangente os problemas enfrentados pela cidade, com ênfase especial nas dificuldades da periferia. "Espero que possamos debater temas relacionados aos problemas da nossa cidade, principalmente os que afetam a população mais humilde, que tem sofrido com alagamentos e a falta de oportunidades", afirmou.

Lima ressaltou a necessidade de direcionar o debate político para as questões que afetam diretamente as comunidades mais vulneráveis. "Tudo isso será colocado no nosso debate, e espero que os outros candidatos também se comprometam com uma discussão séria, para que a população saia ganhando", declarou.

Segundo o candidato, o foco de sua campanha será atender às necessidades daqueles que são invisíveis aos olhos do poder público. "Sou o verdadeiro representante da classe trabalhadora da periferia da nossa capital", concluiu.