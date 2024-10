Candidatos à Prefeitura de Belém participam de debate na TV Liberal nesta quinta-feira (03/10)

A três dias das Eleições 2024, marcadas para este domingo (06/10), a TV Liberal vai realizar um debate com seis candidatos dos nove que disputam pelo cargo de prefeito de Belém. O debate vai acontecer nesta quinta-feira (03/10), após a novela Mania de Você e será transmitido ao vivo na televisão aberta e pelo G1 Pará.

A escolha dos candidatos seguiu as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os parâmetros estão a representatividade no Congresso, sendo que cinco concorrentes possuem, e a colocação na segunda pesquisa Quaest divulgada. Entre os que não possuem representatividade, o Delegado Eguchi (PRTB) ficou à frente.

Além do candidato do PRTB, também participarão do encontro Edmilson Rodrigues (PSOL), Delegado Éder Mauro (PL), Igor Normando (MDB), Thiago Araújo (Republicanos) e Jefferson Lima (PODE).

O debate terá perguntas e respostas entre os candidatos, em que o foco será o programa de governo de cada um. Ao todo, o debate terá quatro blocos, sendo dois com perguntas de tema livre e dois com tema determinado. No último segmento haverá espaço para as considerações finais dos candidatos, que poderão fazer os questionamentos entre si.

VEJA MAIS

De acordo com o diretor de Jornalismo e Esporte da TV Liberal, Carlos Bonatelli, a preparação do estúdio já está finalizada para receber os candidatos e os assuntos a serem abordados estão relacionados ao dia a dia de Belém.

“Está tudo pronto. Cenário instalado. Os seis candidatos que estão aptos nos critérios definidos pelo TSE e pela TV Liberal confirmaram as participações. Equipes do jornalismo já fizeram vários pilotos para testar a dinâmica e questões técnicas. Esperamos que seja um debate de ideias e propostas e que contribua para o telespectador definir quem é o melhor candidato para governar Belém, a partir do ano que vem”, destaca Bonatelli.

Pela primeira vez, o debate será mediado por uma jornalista local, a apresentadora Priscilla Castro. A jornalista ressalta que o objetivo é que os candidatos apresentem as suas ideias e projetos para a capital do Estado. “Estamos preparando o debate para que seja um momento para o eleitor. Fizemos o piloto para que tudo saia exatamente como planejado”, diz Priscilla.

Apresentadora Priscilla Castro vai mediar o debate (Vinícius Macêdo / TV Liberal)

Sobre a estreia, Priscilla Castro reforça a importância da responsabilidade de mediação, mas destaca o compromisso com o cumprimento das regras para garantir um bom debate a todos.

“É uma responsabilidade grande conduzir o debate para a Prefeitura de Belém. Como jornalista, vejo este como um momento decisivo para os eleitores saberem em quem votar. É uma oportunidade dos candidatos apresentarem projetos frente a frente. Estou me preparando para que as regras sejam cumpridas conforme apresentado entre a emissora e os partidos dos candidatos”, conclui a jornalista.