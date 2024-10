Debate TV Liberal prefeitura de Belém: horário, quem participa e as regras

Candidatos à prefeitura de Belém se reúnem na noite desta quinta-feira (3) para o debate político promovido pela TV Liberal, uma oportunidade de mostrar ao eleitor da capital paraense suas ideias e propostas.

O encontro realizado pela emissora afiliada da TV Globo é o último dos políticos antes do primeiro turno das eleições municipais, que ocorrem em todo o país no próximo domingo, 6 de outubro. Abaixo, veja o horário, quem participa e as regras do debate.

Que horas começa o debate da TV Liberal?

O debate da TV Liberal desta quinta-feira (3) começa a transmissão ao vivo após a novela "Mania de Você", às 22h, segundo a programação oficial da afiliada da TV Globo.

Quem vai apresentar o debate da TV Liberal?

Pela primeira vez, o debate será mediado por uma jornalista local, a apresentadora Priscilla Castro. A profissional é apresentadora do Jornal Liberal 1ª edição e vai mediar o evento entre os políticos.

Quem vai participar do debate da TV Liberal?

Delegado Éder Mauro (PL)

Delegado Eguchi (PRTB)

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Igor Normando (MDB)

Jefferson Lima (Podemos)

Thiago Araújo (Republicanos)

Ao todo, nove políticos concorrem à prefeitura de Belém. Os seis candidatos acima foram convidados a partir dos números demonstrados nas pesquisas de intenção de voto.

Quais as regras do debate da TV Liberal?

Um sorteio definiu a ordem em que cada candidato fará perguntas entre si nos quatro blocos do debate. Veja as regras:

O debate focará nas perguntas e respostas sobre os programas de governo dos candidatos;

O primeiro e o terceiro blocos terão perguntas de tema livre;

O segundo e o quarto blocos terão perguntas de vinte temas sorteados ao vivo no início de cada bloco;

No quarto bloco, os candidatos também poderão fazer suas considerações finais;

Nos dois primeiros blocos, cada candidato responderá apenas uma vez;

Nos dois últimos blocos, os candidatos poderão responder até duas perguntas;

Caso algum candidato não compareça, seu lugar será mantido vazio, com uma placa indicando seu nome.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)