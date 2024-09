"Perigoso e dissimulado", afirma Nunes para Marçal após provocação sobre esposa

Ricardo Nunes (MDB) classificou como mentirosa a informação de que a esposa teria afirmado "ser casada com bandido" em uma discussão com vizinhos em 2014. O pedido de resposta veio após Pablo Marçal relembrar o caso publicado pelo jornalista Fábio Zanini na Folha de São Paulo em abril deste ano. O prefeito de São Paulo e candidato a reeleição chamou o influenciador digital de "perigoso e dissimulado" por ter citado a esposa no debate da manhã desta terça (17) organizado pela Rede TV/Uol.

O debate desta manhã ocorre após o episódio que repercutiu no Brasil no último domingo (15) - a agressão com uma cadeira do apresentador Datena (PSDB) contra o influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Como está organizado o debate Rede TV e Uol?

Dividido em cinco blocos, o debate terá duas horas e 20 minutos de duração. As regras foram definidas em reunião com representantes das campanhas.

O primeiro e o terceiro blocos serão dedicados a embates diretos entre os candidatos, com 30 segundos para a pergunta, 90 segundos para a resposta e 45 segundos para réplicas e tréplicas.

Nos blocos dois e quatro, os candidatos responderão a perguntas de jornalistas, com a ordem de resposta sendo sorteada ao vivo.

No quinto e último bloco, cada candidato terá um minuto e 30 segundos para as considerações finais. Marina Helena será a primeira, e Marçal encerrará o debate.