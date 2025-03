Bolsonaro diz que prisão seria 'o fim' de sua vida: 'estou com 70 anos'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou, em uma entrevista à Folha de S. Paulo, que uma eventual prisão pelos crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República representaria o 'fim' de sua vida. Nesta semana, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a denúncia da PGR que acusa Bolsonaro de liderar uma trama que poderia culminar em um golpe de estado. Com a decisão, ele se tornou réu no processo. As penas para os crimes apontados pela Procuradoria somam mais de 40 anos de prisão. "É o fim da minha vida. Eu já estou com 70 anos", declarou, sobre a possibilidade de ser preso.

"Completamente injusta uma possível prisão. Cadê meu crime? Onde eu quebrei alguma coisa? Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras", acrescentou.

Durante a entrevista, ele confirmou ter conversado com aliados sobre estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal em 2022, mas argumenta que todas as possibilidades foram descartadas "logo de cara".

Durante a entrevista, ele falou sobre as alternativas que teria discutido com seus auxiliares após as eleições de 2022.

"Nós entramos com a petição e, no dia seguinte, o senhor Alexandre Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de R$ 22 milhões. Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu conversei com as pessoas, dentro das quatro linhas, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, (estado de) sítio, (estado de) defesa, (artigo) 142, intervenção...", declarou.

O ex-presidente ressalta, porém, que não chegou a qualquer decisão. Bolsonaro disse ter se reunido duas vezes com comandantes. "Nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água (...) Pergunta para o (comandante do Exército) Freire Gomes se, em algum momento, eu falei golpe. Vai responder que não", disse.