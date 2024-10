Quaest aponta liderança de Lula em quatro das cinco regiões do Brasil em simulação para 2026

Neste domingo, 13, a divulgou Quaest nova pesquisa sobre intenções de voto caso as eleições presidenciais de 2026 fossem realizadas hoje. O levantamento revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria em quatro das cinco regiões do Brasil. O atual presidente da república alcançaria 32% das intenções de voto, deixando outros nomes conhecidos no cenário político nacional em segundo plano.

O estudo também incluiu o ex-coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como possíveis candidatos, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece inelegível. Marçal, que conquistou 28,4% dos votos na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aparece com 18% das intenções de voto na corrida presidencial. Já Tarcísio de Freitas, uma figura de peso no governo paulista, tem 15%.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca Marçal e Tarcísio tecnicamente empatados. O levantamento ressalta, no entanto, a força de Lula, que se mantém à frente em quatro regiões, refletindo seu contínuo apoio popular mesmo após o retorno ao cargo mais alto do Executivo.