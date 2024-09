Maioria do eleitorado de Belém (35%) não tem posicionamento político, mostra pesquisa Quaest

A maior parte do eleitorado de Belém não tem um posicionamento político definido. É o que mostra a primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, divulgada neste sábado (31.08) e encomendada pela TV Liberal. Segundo o levantamento, 35% das pessoas entrevistadas afirmaram isso.

Do restante, 17% disseram que não são bolsonaristas (apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro), mas que se identificam mais com a direita. Outros 16% se dizem lulistas (apoiadores do presidente Lula) ou petistas, enquanto 13% não são lulistas ou petistas, mas se situam mais à esquerda em termos de posicionamento político. Há ainda 14% dos eleitores que responderam que são bolsonaristas e 5% que não souberam responder.

A partir deste cenário, às vésperas da eleição municipal, que será realizada no dia 6 de outubro, o instituto ainda questionou sobre os candidatos à Prefeitura de Belém. Por exemplo, entre as pessoas que se consideram bolsonaristas, a maior parte dos votos (56%) vai para o Delegado Éder Mauro (PL). Dos que não apoiam o ex-presidente, mas estão no espectro da direita, 50% devem votar no mesmo candidato.

Os eleitores que se consideram lulistas ou petistas vão votar, em sua maioria (30%), em Edmilson Rodrigues (Psol), atual prefeito de Belém, assim como os que não apoiam o presidente Lula, mas são esquerdistas: 32% devem votar no mesmo político. Já as pessoas que dizem não ter um posicionamento político definido preferem o candidato Igor Normando (MDB), com o percentual de 21%.

Sobre os apoios e alianças políticas, os eleitores também responderam quem gostariam que apoiasse o novo prefeito. A maioria disse “independente” (39%), enquanto 31% preferem um aliado ao presidente Lula e outros 24% esperam que o prefeito eleito seja aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda, 6% não responderam.

Avaliação dos governos

Os eleitores avaliaram as gestões municipal, estadual e federal. O governo do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) é avaliado de forma positiva por 10% dos eleitores, como regular por 18% e de forma negativa por 70%. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder. Já o governo de Helder Barbalho (MDB) foi avaliado de forma positiva por 67%, de maneira regular por 24%, e como negativo por 8%, enquanto 1% não soube responder.

A gestão do presidente Lula (PT), por sua vez, foi avaliada positivamente por 28% dos eleitores, de forma regular por 36%, negativamente por 32% e 4% não quiseram ou não souberam responder. E o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi considerado negativo por 39% das pessoas, positivo por 33% e regular por 26%, além de 2% que não responderam.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Posicionamento político do eleitorado de Belém

Lulista/petista: 16%

Não é lulista/petista, mas mais à esquerda: 13%

Não tem posicionamento: 35%

Não é bolsonarista, mas mais à direita: 17%

Bolsonarista: 14%

Não sabe/não respondeu: 5%

Preferência por apoio ao prefeito eleito

Aliado do Bolsonaro: 24%

Independente: 39%

Aliado do Lula: 31%

Não sabe/não respondeu: 6%

Avaliação dos governos municipal, estadual e federal

Governo Edmilson Rodrigues (Psol)

Positivo: 10%

Regular: 18%

Negativo: 70%

Não sabe/não respondeu: 2%

Governo Helder Barbalho (MDB)

Positivo: 67%

Regular: 24%

Negativo: 8%

Não sabe/não respondeu: 1%

Governo Lula (PT)

Positivo: 28%

Regular: 36%

Negativo: 32%

Não sabe/não respondeu: 4%

Governo Bolsonaro (PL)

Positivo: 33%

Regular: 26%

Negativo: 39%

Não sabe/não respondeu: 2%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de votos