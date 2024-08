Pesquisa Quaest: veja como está a avaliação dos governos municipal, estadual e federal em Belém

A primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, divulgada neste sábado (31.08) e encomendada pela TV Liberal, perguntou aos eleitores de Belém sobre a gestão do prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (Psol); do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB); e do presidente Lula (PT). Segundo o levantamento, o governo do prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) é avaliado de forma positiva por 10% dos eleitores, como regular por 18% e de forma negativa por 70%. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder.

Entre as pessoas que avaliaram, os maiores percentuais de aprovação e de rejeição do governo municipal ficam com os homens: 11% deles acreditam que a gestão de Belém seja positiva, 17% regular, 71% disseram ser negativo e 1% não respondeu. Já entre as mulheres, a avaliação positiva ficou com 9%, outras 19% acreditam ser regular, 69% avaliaram como negativo e 3% não responderam.

Em relação à faixa etária dos entrevistados, há três grupos separados. Das pessoas com idade entre 16 e 34 anos, 10% acreditam que o governo municipal é positivo, 22% avaliam como regular, 64% como negativo e 4% não responderam. Na faixa etária de 35 a 59 anos, 11% acreditam que a gestão é positiva, 16% regular, 72% avaliam como negativa e 1% não respondeu. Já no grupo com 60 anos ou mais, 9% julgam o governo municipal como positivo, 19% como regular, 70% dizem que é negativo e 2% não responderam.

Os entrevistados foram perguntados ainda se o atual prefeito merece continuar no cargo. Do total, 79% acreditam que não, enquanto 18% dizem que sim. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

Helder e Lula

Já o governo de Helder Barbalho (MDB) foi avaliado de forma positiva por 67%, de maneira regular por 24%, e como negativo por 8%, enquanto 1% não soube responder. A gestão do presidente Lula (PT), por sua vez, foi avaliada positivamente por 28% dos eleitores, de forma regular por 36%, negativamente por 32% e 4% não quiseram ou não souberam responder.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Avaliação dos governos municipal, estadual e federal

Governo Edmilson Rodrigues (Psol)

Positivo: 10%

Regular: 18%

Negativo: 70%

Não sabe/não respondeu: 2%

Governo Helder Barbalho (MDB)

Positivo: 67%

Regular: 24%

Negativo: 8%

Não sabe/não respondeu: 1%

Governo Lula (PT)

Positivo: 28%

Regular: 36%

Negativo: 32%

Não sabe/não respondeu: 4%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de voto