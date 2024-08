Pesquisa Quaest aponta que Edmilson Rodrigues (Psol) tem quase 70% de rejeição em Belém

Encomendada pela TV Liberal, a primeira pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, divulgada neste sábado (31.08), apresentou a rejeição, o potencial de voto e o conhecimento de cada candidato que concorre ao cargo de prefeito da capital paraense. Neste momento, os eleitores entrevistados são perguntados se conhecem cada um dos concorrentes, se poderiam votar ou se rejeitam o candidato.

O resultado apontou que o candidato mais rejeitado é o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol). O mandatário, que concorre à reeleição, tem um percentual de rejeição de 69%. Outros 24% são de potencial de voto, 5% dos eleitores não o conhecem e 2% não souberam responder. Em segundo lugar, aparece o Delegado Éder Mauro (PL), com 51% de rejeição, 39% de potencial de voto, 7% de eleitores que não o conhecem e 3% que não souberam responder.

A pesquisa ainda aponta a rejeição dos demais candidatos. Por exemplo, Jefferson Lima (Podemos) e o Delegado Eguchi (PRTB) têm o mesmo índice de rejeição: 46%. No primeiro caso, o candidato tem ainda 40% de potencial de voto, 12% dos eleitores não o conhecem e 2% não souberam responder. Já no segundo caso, o concorrente possui 18% de potencial de voto, 35% dos eleitores que não o conhecem e 1% que não soube responder.

Thiago Araújo (Republicanos) tem 33% de rejeição, 24% de potencial de voto, 42% dos eleitores não o conhecem e 1% não souberam responder. Já Igor Normando (MDB) aparece com rejeição de 23%, 37% de potencial de voto, 39% dos eleitores não o conhecem e 1% não soube responder. Os demais candidatos - Well (PSTU), Raquel Brício (UP) e Ítalo Abati (Novo) - são desconhecidos por mais de 70% dos eleitores.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos

Jefferson Lima (Podemos)

Conhece e vota (potencial de voto): 40%

Não conhece: 12%

Conhece e não vota (rejeição): 46%

Não sabe/não respondeu: 2%

Delegado Éder Mauro (PL)

Conhece e vota (potencial de voto): 39%

Não conhece: 7%

Conhece e não vota (rejeição): 51%

Não sabe/não respondeu: 3%

Igor Normando (MDB)

Conhece e vota (potencial de voto): 37%

Não conhece: 39%

Conhece e não vota (rejeição): 23%

Não sabe/não respondeu: 1%

Edmilson Rodrigues (Psol)

Conhece e vota (potencial de voto): 24%

Não conhece: 5%

Conhece e não vota (rejeição): 69%

Não sabe/não respondeu: 2%

Thiago Araújo (Republicanos)

Conhece e vota (potencial de voto): 24%

Não conhece: 42%

Conhece e não vota (rejeição): 33%

Não sabe/não respondeu: 1%

Delegado Eguchi (PRTB)

Conhece e vota (potencial de voto): 18%

Não conhece: 35%

Conhece e não vota (rejeição): 46%

Não sabe/não respondeu: 1%

Well (PSTU)

Conhece e vota (potencial de voto): 5%

Não conhece: 84%

Conhece e não vota (rejeição): 11%

Não sabe/não respondeu: 0%

Raquel Brício (UP)

Conhece e vota (potencial de voto): 4%

Não conhece: 88%

Conhece e não vota (rejeição): 8%

Não sabe/não respondeu: 0%

Ítalo Abati (Novo)

Conhece e vota (potencial de voto): 4%

Não conhece: 78%

Conhece e não vota (rejeição): 17%

Não sabe/não respondeu: 1%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de votos