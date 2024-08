Prefeitura de Belém: pesquisa Quaest mostra que 52% dos eleitores ainda podem mudar de voto

Divulgada neste sábado (31.08), a primeira pesquisa de intenção de voto do Instituto Quaest para a Prefeitura de Belém, encomendada pela TV Liberal, fez uma análise sobre a decisão dos votos dos belenenses, quando os eleitores são perguntados se a escolha apontada no cenário estimulado, em que os nomes e partidos dos candidatos são apresentados aos entrevistados, é definitiva ou ainda pode mudar. Do total de pessoas, 52% disseram que sua escolha de voto ainda pode mudar, enquanto 47% afirmaram ser definitiva - 1% não soube ou preferiu não responder.

Na lista de candidatos, 62% dos eleitores de Edmilson Rodrigues (Psol) disseram que a escolha é definitiva, 36% afirmaram que ainda podem mudar e 2% não souberam ou não quiseram responder. Entre os eleitores de Igor Normando (MDB), 55% responderam que a escolha é definitiva, 44% dizem que podem mudar e 1% não respondeu.

Já dos eleitores do Delegado Éder Mauro (PL), 49% afirmaram que a escolha é definitiva, 50% podem mudar e 1% não respondeu. Já entre eleitores de Jefferson Lima (Podemos), 26% disseram que a escolha de voto é definitiva, enquanto 72% afirmam que ainda podem mudar e 2% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa de decisão de voto só considerou candidatos com mais de 10% na intenção de voto estimulado.

Contratada pela TV Liberal, a pesquisa foi realizada a partir de 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 28 e 30 de agosto. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-02991/2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Decisão de voto no 1º turno para Prefeitura de Belém

Pergunta: Sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar?

É definitiva: 47%

Pode mudar: 52%

Não sabe/não respondeu: 1%

Por candidato (apenas os que tiveram mais de 10% na intenção de voto estimulado)

Edmilson Rodrigues (Psol)

É definitiva: 62%

Pode mudar: 36%

Não sabe/não respondeu: 2%

Igor Normando (MDB)

É definitiva: 55%

Pode mudar: 44%

Não sabe/não respondeu: 1%

Éder Mauro (PL)

É definitiva: 49%

Pode mudar: 50%

Não sabe/não respondeu: 1%

Jefferson Lima (Podemos)

É definitiva: 26%

Pode mudar: 72%

Não sabe/não respondeu: 2%

Fonte: Pesquisa Quaest de intenção de votos