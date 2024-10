Eleições 2024: Quaest captou as principais tendências do 1º turno em Belém

A apuração das urnas do 1º turno das eleições de 2024 demonstrou que as estatísticas levantadas pelo instituto Quaest sobre o cenário de Belém estavam próximas da realidade. Na pesquisa divulgada em 05 de outubro, um dia antes do pleito, o candidato Igor Normando (MDB) obteve 43% dos votos válidos. O resultado oficial foi de 44,89% na cidade. Quanto ao segundo colocado, Delegado Éder Mauro (PL), o mesmo levantamento mostrou que ele teria 26%, mas a contagem apurada foi de 31,48%. Agora, os dois vão se enfrentar em uma nova rodada de decisão sobre a prefeitura da capital paraense.

A mesma pesquisa apontou que o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), ficaria em terceiro lugar nas votações - ele teria 13%. Ao final da apuração das urnas, o gestor ficou com 9,78%. A Quaest acertou a posição que os candidatos Thiago Araújo (Republicanos) e Jefferson Lima (Podemos) ficariam: na quarta e na quinta colocação, respectivamente. No entanto, o instituto estimou que Ítalo Abati (NOVO) seria o penúltimo colocado, mas ele ficou em sexto (0,50%), seguido de Raquel Brício (UP), com 0,43%, Delegado Eguchi, com 0,36%, e Well (PSTU), com 0,26%.

Os votos válidos adotados pela Quaest para divulgar os números são o grupo de eleitores que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados oficiais das urnas, de acordo com o instituto - para o cálculo, foi levado em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral em Belém. A nível nacional, a empresa também chegou perto das tendências da eleição: a força das máquinas municipais na reeleição dos prefeitos, o crescimento da direita na reta final e a dificuldade dos candidatos de esquerda de aproveitar a aprovação do governo Lula em suas cidades.

Desde o início da campanha eleitoral, a Quaest apontou tendências e, também, desafios que precisavam ser olhados com cuidado, como o índice de indecisos e a tendência de crescimento da abstenção, o que contribuiu para o acerto das pesquisas. O instituto acertou a vitória em primeiro turno dos prefeitos reeleitos de Rio de Janeiro, Recife, Salvador, São Luiz, Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Florianópolis e Maceió. Em São Paulo, a empresa adiantou os resultados finais dos três candidatos e mostrou o impacto da abstenção: a diferença da pesquisa foi de apenas um ponto percentual, ou o equivalente a 28 mil votos.

Viés de abstenção

A Quaest leva em conta o comparecimento real às urnas no cálculo dos votos válidos. Essa variável tornou-se progressivamente importante porque, segundo o instituto, apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, é crescente o número de eleitores que não vai votar. Em 2022, o índice foi de 20,9%, o que significa que mais de 32 milhões de eleitores não compareceram às urnas. Diante deste cenário, a empresa utiliza um modelo estatístico que tenta calcular o “viés de abstenção” para produzir estimativas mais precisas dos votos válidos, com dados oficiais do TSE sobre o padrão e o histórico de comparecimento em pleitos anteriores.

Compare os resultados em Belém

Pesquisa Quaest do dia 05/10

Igor Normando (MDB) → 43%

Delegado Éder Mauro (PL) → 26%

Edmilson Rodrigues (PSOL) → 13%

Thiago Araújo (Republicanos) → 8%

Jefferson Lima (Podemos) → 7%

Delegado Eguchi (PRTB) → 2%

Raquel Brício (UP) → 1%

Ítalo Abati (NOVO) → 0%

Well (PSTU) → 0%

Apuração das urnas do dia 06/10

Igor Normando (MDB) → 44,89%

Delegado Éder Mauro (PL) → 31,48%

Edmilson Rodrigues (PSOL) → 9,78%

Thiago Araújo (Republicanos) → 7,77%

Jefferson Lima (Podemos) → 4,53%

Ítalo Abati (NOVO) → 0,50%

Raquel Brício (UP) → 0,43%

Delegado Eguchi (PRTB) → 0,36%

Well (PSTU) → 0,26%