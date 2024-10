Apoiadores de Pablo Marçal choram após derrota do candidato nas eleições 2024

Neste domingo (6), eleitores do candidato Pablo Marçal (PRTB) se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, e realizaram um culto para acompanhar o resultado das eleições municipais 2024. Com a derrota confirmada, vídeos dos apoiadores chorando e rezando viralizaram nas redes sociais.

Marçal ficou em terceiro lugar, atrás de Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que foram definidos para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma eleitora de Marçal chorando indignada em cima da bandeira do Brasil. "Eu sou uma merd* mesmo! A partir de agora, meu título vai ser rasgado e eu não voto mais!", diz.

Durante a apuração, a expectativa era de que Marçal conseguisse avançar para o segundo turno, especialmente após ter iniciado a contagem com uma vantagem em relação a Boulos.

No entanto, com 99,52% das urnas apuradas, o cenário mudou, e Boulos ultrapassou Marçal, conquistando 29,04% dos votos, enquanto Ricardo Nunes liderava com 29,49%. Marçal obteve 28,14% dos votos, superando Tábata Amaral (9,93%) e Datena (1,83%).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)