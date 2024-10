Datafolha em SP: votos válidos apontam, Boulos na frente, Nunes e Marçal empatados tecnicamente

Divulgada neste sábado (05) , a pesquisa Datafolha mostrou percentuais dos votos válidos da disputa para prefeito de São Paulo. O candidato Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 29%, Ricardo Nunes (MDB) com 26%, e Pablo Marçal (PRTB) com 26%.

Por conta da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário indica empate técnico entre os três.

Tabata Amaral (PSB) aparece em quarto, com 11%, Datena (PSDB), com 4%, e Marina Helena (Novo), com 2%.

Veja os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal (PRTB): 26%

Tabata Amaral (PSB): 11%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Essa pesquisa foi realizada presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de outubro. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo TSE: SP-05101/2024.

O levantamento também mostra sobre os votos totais, ou seja, brancos, nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa. Veja:

Guilherme Boulos (PSOL): 27% (eram 26% no levantamento anterior, de 3 de outubro)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 24%)

Pablo Marçal (PRTB): 24% (eram 24%)

Tabata Amaral (PSB): 10% (eram 11%)

Datena (PSDB): 4% (eram 4%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (na anterior, o candidato não foi mencionado pelos entrevistados)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Já os votos espontâneos, a Datafolha mostra na pesquisou a intenção em que os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os números:

Boulos: 24%;

Nunes: 19%;

Marçal: 18%;

Datena: 7%;

No atual: 2%;

Tabata: 1%;

Atual prefeito/no atual: 1%

Marina Helena: 1%

Ricardo s/ especificar: 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: -

Outras respostas: 4%;

Em branco/nulo/nenhum: 5%;

Não sabe/Recusa: 19%