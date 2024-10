Tabata Amaral anuncia apoio a Boulos no segundo turno

A candidata derrotada à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) declarou apoio ao deputado Guilherme Boulos (Psol) no segundo turno da campanha. Com 99% das urnas apuradas, Tabata tinha 9,94% dos votos. Ricardo Nunes, 29,52%, Boulos, 29,03% e Pablo Marçal, 28,13%.

“Eu vou votar em Guilherme Boulos [no 2º turno]. Porque eu não consigo e não conseguiria jamais colocar o meu voto em um projeto liderado por Ricardo Nunes. Mas saibam, eu e Guilherme Boulos representamos projetos absolutamente diferentes para São Paulo e para o Brasil", afirmou a candidata.

Durante o pronunciamento, Tabata afirmou que Ricardo Nunes é o pior prefeito que São Paulo ja teve.

“É medíocre pela sua desumanidade, é medíocre pelo aumento da desigualdade. Eu não consigo imaginar que a minha cidade, a cidade mais rica do país, tem 80 mil pessoas na rua. Não entra na cabeça que a cidade que eu tanto amo ser a capital que mais caiu em educação no meu país. E eu digo para vocês: São Paulo vai ter a melhor educação pública do Brasil. Não vai ser agora, infelizmente. Mas eu tenho tanta convicção que essa caminhada só começou.”

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)