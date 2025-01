Luciana Gimenez faz live, diz que não estava bêbada, mas não nega beijo em atriz de 'Chiquititas'

Na última semana, um vídeo que mostra um suposto beijo entre Luciana Gimenez e Júlia Gomes, atriz que interpretou a vilã Mirian na novela "Chiquititas", do SBT, viralizou nas redes sociais. As imagens, gravadas durante o feriado de réveillon, mostram as duas conversando de forma íntima em uma cabana de praia em Arraial D'Ajuda, na Bahia.

No vídeo, Luciana se curva em direção à atriz, e o momento é encoberto por um leque, levando muitos internautas a especularem sobre um possível beijo. A web também discutiu sobre a diferença de idade entre as duas, que é de 33 anos. Diante da repercussão, as duas se pronunciaram publicamente para esclarecer o mal-entendido.

Confira o vídeo do suposto beijo:

VEJA MAIS

Júlia Gomes foi a primeira a falar sobre o assunto em suas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, a atriz desmentiu qualquer insinuação sobre o suposto beijo, explicando que estava apenas em um momento de intimidade e amizade com Luciana.

"Eu estava conversando com uma amiga e eu estava pertinho dela, porque a gente estava tendo um momento muito amigas, a gente se conhece há muito tempo. Então, é muito triste ver que as pessoas realmente querem distorcer as coisas, sabe?", afirmou.

"Se realmente tivesse acontecido o que estão falando que aconteceu, eu não teria problema nenhum de vir aqui e falar: ‘Gente, aconteceu’. Mas não aconteceu. Estávamos tendo um momento de amigas, a gente tava no ano novo, tava muito legal a festa."

Luciana Gimenez também se manifestou sobre o ocorrido, mas de forma diferente. A apresentadora fez uma live em suas redes sociais para desmentir as fake news sobre o vídeo. Em sua transmissão, ela deixou claro que não estava embriagada ou sob efeito de substâncias, e que o que estava em jogo era apenas a felicidade do momento.

"A única coisa dessas notícias é que as pessoas comentam que eu estava bêbada ou que tomei alguma coisa. Isso eu faço questão de desmentir", disse Luciana, sem negar nem confirmar o beijo.

E você, internauta, o que acha?

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)