Grazi Massafera vive romance com ator italiano que já fez cena de 'amor intenso gay'; saiba quem é

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, parece estar vivendo um novo romance. O suposto affair da atriz é o ator e modelo italiano Alvise Rigo, de 32 anos, conhecido por trabalhos ousados tanto no cinema quanto na moda. Nos últimos dias, os dois foram flagrados em momentos de descontração no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e em Fernando de Noronha, onde jantaram juntos em clima de romance.

Com 1,87 metro de altura e 90 kg, o italiano atraiu os holofotes ao protagonizar um ensaio fotográfico despido e gravar cenas de sexo gay no drama "Novo Olimpo" (2023), dirigido por Ferzan Özpetek.

No filme, que aborda questões de amor e identidade, Alvise viveu uma cena íntima com o ator Damiano Gavino. Na sequência, os personagens têm uma relação sexual, e o italiano chega a exibir o bumbum em uma das cenas mais comentadas da produção.

Grazi Massafera, que prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes, não assume publicamente um relacionamento desde o término com Cauã Reymond, em 2013. No entanto, o envolvimento com Alvise Rigo já chamou a atenção dos fãs.

VEJA MAIS

Quem é Alvise Rigo?

Nascido em Veneza, na Itália, Alvise Rigo tem uma trajetória marcada pela diversidade de experiências. Antes de se consolidar como modelo e ator, ele foi jogador de rugby e trabalhou como segurança.

Além de "Novo Olimpo", seu trabalho mais recente foi no filme "O Quarto ao Lado" (2024), dirigido por Pedro Almodóvar, onde atuou ao lado de Tilda Swinton, indicada ao Globo de Ouro pelo papel.

Além disso, o modelo já posou completamente nu para um ensaio fotográfico, cobrindo as partes íntimas apenas com uma cadeira. Nas redes sociais, o italiano acumula quase 210 mil seguidores, onde compartilha registros de sua vida pessoal, projetos profissionais e viagens.

De acordo com o jornal Extra, Grazi e Alvise se conheceram em uma academia no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, onde o modelo está aproveitando as férias.

Alvise Rigo em cena de sexo no filme Novo Olimpo (2023). (Reprodução/Redes Sociais)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)