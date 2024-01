Após um ano, chega ao fim namoro de Grazi Massafera e Marlon Teixeira

Acabou o relacionamento de Grazi Massafera e Marlon Teixeira. Após quase um ano juntos, a atriz e o modelo colocaram um ponto final na relação antes do final do ano. O réveillon dos dois foi ao lado de amigos em estados vizinhos no Nordeste.

Enquanto Grazi aproveitou dias de descanso ao lado de Angélica e Luciano Huck, que receberam uma turma de famosos em São Miguel dos Milagres, Alagoas, Marlon se jogou na badalação das festas de fim de ano na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

O relacionamento entre Grazi e Marlon começou no início de 2023 e foi descoberto quando ambos fizeram uma viagem à Bahia. Mas só foi assumido de fato, apesar de declarações, likes e comentários nas redes sociais, em abril, quando o bonitão postou uma foto dos dois juntos.