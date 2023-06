Grazi Massafera comemora aniversário com Marlon Teixeira na Bahia

O romance de Grazi Massafera e Marlon Teixeira segue firme e forte. Após comemorar seu aniversário de 41 anos com a filha, Sofia, o pai, Gilmar, e amigos no Rio, a atriz pegou um voo na última quinta-feira para celebrar a data ao lado do namorado, Marlon Teixeira.

O modelo está hospedado num hotel de luxo na praia de Península de Maraú, no litoral da Bahia, e recebeu a atriz com champanhe e um cartão de feliz aniversário (veja abaixo).O local que o casal escolheu para comemorar os 41 anos de Grazi tem diárias de R$ 1,6 mil a R$ 3,2 mil.

Marlon compartilhou o momento com a amada (Foto Instagram @marlontx)

O casal vive um relacionamento a distância desde o início do ano, já que atriz mora no Rio, e Marlon reside em Santa Catarina. Em março, eles protagonizaram cenas românticas quando foram filmados por fãs aos beijos em pleno aeroporto do Rio.

VEJA MAIS