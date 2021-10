Grazi Massafera viaja para Fortaleza com o novo namorado

Grazi Massafera está vivendo um novo romance após o fim do relacionamento de dois anos com Caio Castro, que aconteceu em agosto. Nesta quarta-feira (27), Grazi e o diretor e produtor de filmes Alexandre Machafer, de 39 anos, foram fotografados juntos no aeroporto de Fortaleza, Ceará.

O rapaz é amigo de Marcella, uma amiga de Grazi. Tudo indica que eles podem ter se conhecido por meio dela. A interação dos dois nas redes sociais é bastante discreta, e eles buscam não chamar atenção para eles.

A mãe de Alexandre passou a seguir Grazi e as sobrinhas dela agora estão na rede dele, o que fez aumentar os rumores do relacionamento.