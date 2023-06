Grazi Massafera celebra aniversário e ganha vibrador de Ingrid Guimarães

A atriz Grazi Massafera comemorou ontem, 28, os seus 41 anos. No story do Instagram ela compartilhou as várias felicitações que recebeu dos amigos, familiares e famosos. Ela também compartilhou um presente que "zerou a vida" e registrou o mimo. Ingrid Guimarães deu um vibrador de presente a amiga e Grazi disse que é o que mais tem usado nos últimos 10 anos.

VEJA MAIS

Angélica fez um story com Grazi parabenizando a atriz, todas com roupas de malhar e o cenário da academia ao fundo. Grazi aparece no vídeo cantando parabéns e segurando o bolo. Em seguida, Ingrid Guimarães também utilizou o perfil para parabenizar a "musa" e disse que desejaria o feliz aniversário para a canceriana mostrando um presente que seria utilidade feminina. "Hoje é aniversário da nossa musa, pessoa que a gente quer colocar a foto na geladeira para se inspirar... Você gostou do presente que eu te dei? Vamos mostrar? Angélica tá com ciúmes, mas calma que vai chegar teu aniversário" disse Ingrid.

Grazi retrucou em tom de brincadeira e foi pegar o presente para mostrar. "É o que eu mais ando usando nos últimos 10 anos. É utilidades pública feminina. Maravilhoso!", destacou.