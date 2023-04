Cauã Reymond comenta foto de Grazi Massafera e anima internautas

O comentário de Cauã Reymond na publicação de Grazi Massafera agitou a web neste domingo (23). Após o anúncio de divórcio da modelo Mariana Goldfarb, o ator elogiou uma foto da ex-namorada no Instagram, o que deixou os fãs do ex-casal animados com a possibilidade de um novo relacionamento entre os dois.

No vídeo, Grazi posa para uma publicidade da marca ‘Nesfit’, o qual é nova embaixadora. Entre os comentários, está o de Reymond com emojis batendo palma e a reação dos internautas não poderia ser diferente. “Esse dois juntos novamente vai ser a coisa mais linda do mundo”, disse um perfil. “Vocês merecem uma segunda chance”, opinou outro seguidor.

VEJA MAIS

Divórcio

Na última quarta-feira (19), Mariana Goldfarb anunciou através das redes sociais, o divórcio de Cauã Reymond. No Instagram, a modelo pediu empatia e compreensão dos fãs diante da situação. O casal estava junto há sete anos e haviam se casado em 2019. Além de Mariana, Cauã já teve um longo relacionamento com Grazi Massafera, com quem tem uma filha chamada Sofia, de dez anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)