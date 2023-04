Filho de Cássia Eller beija Maria Bethânia durante show no Rio de Janeiro

No último sábado (22), Maria Bethânia realizou um show em Manouche, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e recebeu o cantor Chico Chico no palco. Filho de Cássia Eller, o músico carioca apresentou a canção "Em nome de Deus", de autoria do capixaba Sérgio Sampaio (1947-1994), ao lado da baiana. Durante a performance, Chico Chico surpreendeu Maria Bethânia ao lhe dar um beijo, deixando a cantora emocionada.

VEJA MAIS

Segundo Chico Chico, ele estava bastante nervoso em dividir o palco com Maria Bethânia e mal conseguiu trocar um olhar com a cantora durante o ensaio. No entanto, na hora do show, ele superou a timidez e protagonizou o momento "fofo" com a artista. Maria Bethânia, por sua vez, se derreteu com o gesto do jovem músico: "Ganhei até um beijo, gente. Um beijo de um moço bonito desse. Que calor!", brincou ela enquanto se abanava.