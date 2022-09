Ana Carolina relembra história divertida envolvendo Cássia Eller: 'Ela veio pelada'

Em turnê especial onde canta músicas de Cássia Eller, Ana Carolina revelou uma história divertida envolvendo a roqueira que fez sucesso nos anos 90 e 2000 no Brasil. As informações são do UOL.

Em entrevista ao “Fantástico” de domingo (25), Ana contou que, na primeira vez em que se apresentou no Rio de Janeiro, ficou na casa de Cássia, que ofereceu seu apartamento para ela se hospedar, já que as duas tinham uma amiga em comum.

Ana, que já era grande fã da cantora na época, foi surpreendida pela manhã com Cássia passando nua pela sala de estar. "Deitada na sala, nós dormimos ali. De manhã, eu escuto uma buzina. Vem ela, pelada. Não tinha um anel. Foi na janela e fez uma galhofa do tipo: 'Tô indo, espera aí, to atrasada!'. Eu, ali, bicho grilo, você vê a situação. [...] Falei pra minha amiga: 'Não é melhor a gente ir embora?'. Mentira, não falei isso não, tô inventando", contou.

A intérprete também falou sobre a importância de Cássia Eller, uma das grandes referências de sua carreira. "Eu estava completamente influenciada pelo canto da Cássia. Não tem como não dizer que sou influenciada e serei influenciada durante minha vida toda por essa mulher, por essa cantora, por essa pessoa", afirmou.