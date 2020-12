Filho de Cássia Eller anuncia parceria musical com neto de Gilberto Gil

Francisco Ribeiro Eller, filho único de Cássia Eller, conhecido pelo nome artístico de ‘Chico Chico’, anunciou na última quarta-feira (2), o lançamento de uma parceria musical com Francisco Gil, neto de Gilberto Gil.

A dupla lançará a música “Onde?”, na próxima sexta-feira (11), um dia depois da data de aniversário de Cássia Eller.

Chico Eller faz parte da banda 2x0 Vargem Alta, e lançou seu primeiro disco em 2015 e vem se dedicando à música, com um timbre de voz que se assemelha muito ao da mãe, que completaria 58 anos agora em 2020. Ele já tocou com artistas como Ana Cñas, Tetê Espíndola e Pedro Luís.

Já Francisco Gil, filho de Preta Gil com o ator Otávio Müller, faz parte da banda Os Gilsons, ao lado do tio José e do primo João, e se lançou em carreira solo esse ano com o elogiado álbum "Raiz", indicado na categoria Experimente no último Prêmio Multishow.