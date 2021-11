Grazi Massafera deixa Globo após 16 anos: 'Novos tempos'

Grazi Massafera não renovou o contrato fixo com a Globo após 16 anos na emissora. "Este é apenas o fim de um modelo de contrato, como pedem os novos tempos", declarou a vice-campeã do BBB5. Agora, a artista pode fazer trabalhos com a Globo apenas por obra e ainda ser livre para convites em plataformas de streaming.

"A Globo faz parte da minha história. Sou grata por todas as oportunidades e sei que nos veremos em breve, assim como sei que permaneço no legado de personagens que deixo na Globo e que caminham em meu coração", afirmou a atriz em nota.

Nesta manhã (4), a atriz fez uma postagem no Instagram para agradecer o período em que trabalhou na empresa.Confira: