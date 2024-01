Grazi Massafera posta frase enigmática após notícias de affair com Humberto Carrão

Grazi Massafera postou nas suas redes sociais uma frase enigmática após surgirem rumores sobre um suposto affair com o também ator Humberto Carrão. Nesta segunda-feira (29), a atriz jogou uma indireta nos Stories do Instagram.

“Se organizar direitinho dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobre tempo para hidratar o cabelo”, dizia o texto.

Logo após a postagem, internautas associaram a imagem às especulações de romance com Carrão. Atualmente, o ator vive Zé Leôncio na primeira fase de Renascer, da TV Globo.

Ao ser procurada pelo UOL, a assessoria de Grazi negou que exista algo entre os artistas e que todo o burburinho com o nome deles não procede. “Nem sei em que universo eles se encontram”, afirmaram ao colunista Lucas Pasin.

As fofocas envolvendo Massafera e Carrão surgiram depois do jornal Extra noticiar que os dois estariam vivendo um romance secreto. A relação seria tão escondida, que não teriam contado nem mesmo para os amigos mais próximos.

Ainda de acordo com o veículo, o combinado entre eles seria de uma relação leve e sem compromisso, mantendo o estado civil. Solteiros, os atores gostariam de continuar assim, para não atrapalhar a agenda profissional, já que Grazi está no elenco do remake de Dona Beja, que será exibido pela HBO Max.