Walter Salles: conheça outros filmes do diretor de ‘Ainda Estou Aqui’ e saiba onde assistir

Walter Salles, diretor de “Ainda Estou Aqui” e terceiro cineasta mais rico do mundo, marcou presença no Globo de Ouro deste ano com a sua mais recente obra. O brasileiro de 68 anos é um dos herdeiros da família Moreira Salles, atuante em setores bancários e industriais. Além de produtor do famoso filme “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles, Walter também dirigiu outros longas.

VEJA MAIS

Uma das produções mais famosas do diretor é “Central do Brasil” (1998), filme ganhador da categoria Melhor Filme de Língua-Não Inglesa no Globo de Ouro. O longa, estrelado por Fernanda Montenegro, concorreu ao Oscar na categoria de Melhor Atriz. A expectativa dos brasileiros em 2025 é que “Ainda Estou Aqui” dispute a premiação e Walter, enfim, conquiste a estatueta mais desejada do cinema.

Conheça filmes dirigidos por Walter Salles e saiba onde assistir

1991 - “A Grande Arte” (Indisponível)

1995 - “Terra Estrangeira” (Disponível em: Netflix, Globoplay e Mubi)

1998 - “Central do Brasil” (Disponível em: Netflix, Globoplay, Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Movies)

1998 - “Primeiro Dia” (Disponível em: Mubi)

2001 - “Abril Despedaçado” (Indisponível)

2002 - “Castanha e Caju Contra o Encouraçado Titanic” (Indisponível)

2003 - “Diários de Motocicleta” (Disponível em: Prime Video)

2005 - “Água Negra” (Disponível em: Prime Video)

2006 - “Paris, Te Amo” (Indisponível)

2008 - “Linha de Passe” (Disponível em: Prime Video, Apple TV e Google Play Movies)

2012 - “Na Estrada” (Disponível em: Telecine e Prime Video)

2013 - “Venice 70: Future Reloaded” (Disponível em: Mubi)

2014 - “Jia Zhangke, Um Homem de Fenyang” (Disponível em: Prime Video)

2017 - “Em Que Tempo Vivemos?” (Indisponível)

2024 - “Ainda Estou Aqui” (Disponível em: cinema)