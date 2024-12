Com Fernanda Torres no elenco, ‘Ainda Estou Aqui’ é pré-indicado ao Oscar 2025; confira a lista

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi pré-indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, em relação divulgada nesta terça-feira, 17, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A produção nacional é uma das 15 semifinalistas na categoria, junto a filmes como o iraniano A Semente da Figueira Sagrada, e Emilia Pérez, coprodução França-México.

O último filme brasileiro a figurar na pré-lista foi O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, do cineasta Cao Hamburguer, em 2008. A produção, no entanto, não conseguiu avançar na competição.

Veja a lista completa dos pré-indicados na categoria Melhor Filme Internacional

Brasil, “I’m Still Here”

Canada, “Universal Language”

República Theca, “Waves”

Dinamarca, “The Girl with the Needle”

França, “Emilia Pérez”

Alemanha, “The Seed of the Sacred Fig”

Islândia, “Touch”

Irlanda, “Kneecap”

Itália, “Vermiglio”

Letônia, “Flow”

Noruega, “Armand”

Palestina, “From Ground Zero”

Senegal, “Dahomey”

Tailândia, “How to Make Millions before Grandma Dies”

Reino Unido, “Santosh”