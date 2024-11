Fotografia de 'Ainda Estou Aqui' surpreende internautas com semelhança na recriação de imagens; veja

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, estreou nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro de 2024. A produção retrata a história da família Paiva após o desaparecimento e assassinato do patriarca, Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello. O caso ficou conhecido e marcado como um dos mais representativos da violência durante a ditadura militar no Brasil.

Rubens Paiva foi engenheiro e político, preso em 1971 sob acusações de subversão e nunca mais foi visto pela família. A narrativa do filme acompanha Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que enfrenta a dor e a incerteza enquanto busca respostas sobre o paradeiro do marido. Disposta a afrontar o silêncio imposto pelo regime militar, Eunice se esforça para manter a união familiar enquanto lida com o trauma da ausência de Rubens, a privação de dinheiro e o constante perigo que ameaçava sua casa.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme também conta com a participação de Fernanda Montenegro. Além do show de atuações do elenco, outro aspecto que também chamou a atenção dos internautas foi o cuidado e o trabalho de recriação das fotografias originais da família Paiva com os atores. Nas redes sociais, especialmente no X, muitos usuários ficaram impressionados com a precisão das poses e expressões dos artistas.

As imagens foram capturadas com uma câmera analógica e passaram por uma cuidadosa pós-edição, sem manipulação digital. Isso ressaltou a dedicação da equipe e o talento dos atores em recriar fielmente as expressões dos verdadeiros protagonistas dessa história.

Um usuário comentou: "O analógico tem um efeito poderoso porque evoca nostalgia. Quando vemos algo por uma lente antiga, automaticamente identificamos como uma memória." Outro internauta expressou: "É a primeira vez que vejo um filme capturar tão bem a essência das fotos antigas. Se eu não tivesse lido o tweet, teria achado que eram fotos reais dos anos 70."

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)