Jhonny Hooker pede desculpas por comentário sobre Fernanda Torres; entenda

Após se envolver em uma polêmica, relacionada a um comentário sobre a indicação de Fernanda Torres ao Oscar, o cantor Jhonny Hooker compartilhou uma nota de esclarecimento sobre o caso e pediu desculpas pelo mal-entendido.

"Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e também aqui no “X”, reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro", disse o artista na nota.

Hooker também justificou que seu comentário foi baseado apenas em uma análise estatística dele próprio, por saber que a academia dificilmente premia atores estrangeiros.

"Minha fala foi baseada em uma análise estatística, não oficial, pois amo cinema e acompanho há anos a dinâmica da premiação, sei do protecionismo que existe na industrial dos USA e do quão difícil pode ser ganhar, minhas palavras foram mal recebidas, mas jamais quis minimizar a importância desse momento. O filme Ainda Estou Aqui é fundamento, e deve ser assistido por todos nós brasileiros", declarou em nota.

Ao final do esclarecimento, Hooker ressaltou que aprecia o cinema brasileiro e deseja que ele seja mais valorizado.

"Reafirmo meu respeito aos profissionais do nosso cinema e quero deixar claro que estou na torcida pela indicação. Agradeço pela compreensão e continuo firme na valorização da nossa cultural. Estamos com Fernanda". conclui em nota.

Sobre o caso

Jhonny havia sido criticado por comentar que Fernanda Torres não teria chances de ser premiada no Oscar, por sua atuação no filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles.