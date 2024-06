Johnny Hooker lança remix bregafunk de 'Cuba' em parceria com Pabllo Vittar; ouça

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker lança, nesta sexta-feira (21/06), o remix de sua música “Cuba”, em parceria com a cantora drag queen Pabllo Vittar, uma das atrações anunciadas para o Festival Psica 2024, que ocorre em dezembro, em Belém, e o produtor Marley no Beat. Com uma pegada de bregafunk e uma verdadeira ‘ferveção tropical’ como pontuou o artista, a nova versão da música está disponível em todas as plataformas digitais, acompanhada por um visualizer no Youtube. Ouça aqui!

“Queremos que as pessoas se sintam conectadas e animadas, seja dançando nas baladas ou relaxando com amigos, tomando uma cervejinha”, revelou o artista em entrevista ao Grupo Liberal.

Ansioso para a reação dos fãs ao novo trabalho, o cantor confessou que tem sido uma mistura de sentimentos. “Também estou com uma grande expectativa como os fãs. Trabalhar com a Pabllo Vittar foi uma experiência incrível, porque ela é uma das maiores artistas desse país e trouxe um novo ar para a música”, disse Johnny.

Este lançamento faz parte de um projeto maior de Hooker, cujo objetivo é criar novas versões de seus grandes sucessos em comemoração aos 20 anos de carreira. Em maio, Johnny compartilhou com o público a música “Caetano Veloso”. Já a canção “Cuba” foi uma escolha natural devido à admiração mútua e à conexão artística entre Vittar e o pernambucano, que já se conheciam.

“Na verdade, anteriormente, nós, eu e a Pabllo, já tivemos a oportunidade de cantar 'Flutua' juntos, em um especial da Globo, mas claro que tinha o desejo de lançar algo nosso. Estávamos trabalhando no remix de “Caetano Veloso” com a Brabo Music, que é a equipe da Pabllo, e durante esse processo surgiu o desejo de fazer essa parceria”, contou o artista.

Johnny revelou que foi a própria Pabllo que escolheu “Cuba” por ter afinidade com a canção. Segundo o cantor, isso facilitou ainda mais o processo de produção do remix. “Trabalhar com ela foi inspirador. Ela é uma artista completa, uma pessoa incrível e isso transparece em tudo que faz. Juntos, conseguimos criar algo que acredito que vai agitar as pessoas. Estou orgulhoso do resultado," afirmou Hooker.

Para Johnny, a parceria com Vittar não só enriqueceu a música, mas também pode celebrar a cultura nordestina na música popular.

“Para mim, é uma grande responsabilidade e um privilégio poder levar a riqueza dos nossos ritmos e a força da nossa cultura para meu trabalho e para um público maior. Estamos celebrando a cultura do Nordeste, mostrando a força do bregafunk, que é esse ritmo nordestino que vem ganhando espaço. Acredito que essa é uma forma de afirmar nossa identidade e contribuir para a valorização da cultura nordestina e das nossas origens”, declarou o artista.

Segundo o cantor, o público tem respondido de forma calorosa ao trabalho dele, que comemora duas décadas de carreira este ano. “A recepção do público tem sido muito especial. Muitos me acompanhando desde o começo, outros foram chegando ao longo desses 20 anos de carreira e é muito incrível acompanhar esse crescimento. Sinto que o carinho dos fãs aumenta, sim, assim como o meu por eles," comentou.

Para o segundo semestre de 2024, Johnny Hooker promete muitas novidades. "É um ano muito especial da minha carreira. Nesse momento, estamos trabalhando neste projeto de remix, realizando a turnê especial de 20 anos de carreira, música em trilha sonora da Globo, mas tem muito mais. Não posso revelar muita coisa ainda, mas fiquem atentos, porque vem muita coisa boa por aí," antecipou o artista.