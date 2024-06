Psica 2024 anuncia primeiras atrações; Pabllo Vittar, Bois de Parintins, Nilson Chaves e mais

A espera do público acabou! O Psica, um dos maiores festivais de música periférica da Amazônia, anunciou nesta terça-feira (18/06) os primeiros artistas confirmados para participar da festa. Pabllo Vittar, a cantora baiana Duquesa, Nilson Chaves e Íris da Selva, a banda de tecnomelody Os Brothers e a batalha dos Bois de Parintins, Garantido e Caprichoso, foram os nomes divulgados pela organização. Batizado de Psica Dourado, a edição deste ano está programado para ocorrer nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no bairro da Cidade Velha e no Estádio do Mangueirão, em Belém. Os ingressos para o 12º Festival Psica já estão à venda no site.

Segundo a coordenação do evento, os primeiros nomes do line-up representam a diversidade musical presentes nas regiões Norte e Nordeste do país: Pabllo Vittar, que traz os sotaques do Maranhão, fará sua estreia no festival; Duquesa, a cantora baiana de rap, se apresentará pela primeira vez no Pará; a icônica batalha dos bois de Parintins do Amazonas; a banda paraense Os Brothers, conhecida pelo tecnomelody e arrocha; e o encontro de gerações da música popular paraense com Nilson Chaves e Íris da Selva.

Gerson Dias, diretor do Psica, comentou sobre a escolha dos primeiros nomes: "Anunciar esses primeiros nomes, artistas exclusivamente do Norte e Nordeste, foi uma decisão de demarcar território que se fez importante, sobretudo depois que vimos que, em pleno 2024, nossas regiões seguem invisibilizadas pelos grandes festivais do sudeste. Na missão de valorizar a nossa cultura, puxamos para cá essa discussão", afirmou Gerson Dias, diretor do Psica.

VEJA MAIS:

O Festival Psica 2024 terá uma programação diversificada. Na sexta-feira (13), os shows serão gratuitos e ocorrerão em diversos palcos ao ar livre no bairro da Cidade Velha. Já no sábado e domingo, respectivamente, 14 e 15, o evento ocupará o Mangueirão. Saiba mais sobre as atrações anunciadas:

Um dos momentos mais esperados é o show conjunto de Nilson Chaves e Íris da Selva. Nilson, com mais de 50 anos de carreira e 30 discos gravados, é uma referência na música amazônica. Íris, um artista trans da periferia de Belém, traz influências do carimbó urbano e da música popular paraense.

Pabllo Vittar, nascida no Maranhão e criada no Pará, é uma das drags mais populares do mundo. Ela leva ritmos do Norte e Nordeste para um público global com álbuns como "Batidão Tropical", que registraram 9 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Pabllo é reconhecida internacionalmente, tendo se apresentado em grandes festivais como Coachella e Lollapalooza.

Pabllo Vittar passou parte da sua vida no Pará. Ela morou em Santa Izabel do Pará. (@pabllovittar)

A cantora Duquesa, revelação do rap brasileiro, foi indicada a melhor nova artista internacional pelo BET Awards. Com mais de 44 milhões de plays nas plataformas digitais, ela é uma das grandes apostas da produtora Boogie Naipe e traz uma mistura de rap, trap e R&B.

E o que não pode faltar é manifestação cultural. A tradicional batalha dos bois de Parintins, com o Boi Caprichoso e David Assayag do Boi Garantido, também marcará presença.

Boi Garantido e Boi Caprichoso são as estrelas do Festival de Parintins, no Amazonas (Reprodução)

A banda Os Brothers, lenda do tecnomelody, completa o time de artistas anunciados. Com clássicos como “Hoje eu tou solteira” e “Rainha”, o grupo é presença constante em casas de shows do Pará, Amapá e Maranhão, e também em países como Suriname e Guiana Francesa.