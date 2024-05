Psica divulga artistas confirmados para o 'I Festival de Tecnobrega e Aparelhagem'; veja a lista

Super Pop, Fruto Sensual, Nelsinho Rodrigues, Keila, Maderito e Novo Brasilândia estão entre os artistas confirmados para o "I Festival de Tecnobrega e Aparelhagem", realizado pelo Festival Psica no dia 30 deste mês. O evento está programado para começar às 16h e vai até às 04h, na casa de shows Palácio dos Bares, na avenida Bernardo Sayão, em Belém.

Além da programação de shows com artistas paraenses, a primeira edição do festival também oferecerá três dias gratuitos de fórum no Palacete Faciola, de 27 a 29 de maio, com seis mesas de debate e quatro oficinas sobre o cenário do brega e a importância do ritmo para o fortalecimento da cultura paraense.

"A cultura de aparelhagem é essencialmente ribeirinha. Ela vem de Abaetetuba, do Marajó, de Bragança, Capanema. Ela acontece forte no interior. Por isso, vamos montar uma aparelhagem do interior do Pará, de Vigia, com shows de artistas de tecnobrega no meio da baía", explicou o DJ Zek, responsável pela oficina “Workshop de Tecnobrega".

Confira a programação:

- Palácio dos Bares

Fruto Sensual;

Super Pop Live;

Nelsinho Rodrigues +Aninha;

Novo Brasilândia vs Diamantina;

DJ Dyselma;

DJ Mayara Barreto;

Cyber DJ Gil;

Potentes do Brega.

- Balsa no rio Guamá

David Sampler convida Os Alucinados do Tecnobrega: Keila, Maderito e Marlon Branco;

Luxuoso Tamatá;

DJ Meury.

Os ingressos para os shows estão à venda e há inscrições gratuitas para os dias de fórum. No caso dos tickets comprados na opção "ingresso solidário", é necessário entregar 1kg de alimento não perecível ou peça de roupa, posteriormente doados para as famílias desabrigadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Veja os valores:

- Rock completo: pista balsa + pista Palácio dos Bares

R$ 200,00 (inteira)

R$ 100,00 (meia estudante, professor e ingresso solidário)

Pista Palácio dos Bares

R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia entrada, professor e ingresso solidário)

Fórum

A primeira edição destacará grandes nomes do mercado do brega, incluindo produtores, empresários, músicos, aparelhagens e artistas, que compartilharão com o público as próprias experiências e conhecimentos na cena paraense.

De acordo com Zek, pesquisador, produtor musical e curador do festival, a conversa terá pessoas envolvidas na cultura das aparelhagens desde o início desse elemento que integra a cultura do estado. O evento proporcionará um encontro entre os donos de aparelhagens com artistas e DJ's que têm suas músicas tocadas nestas festas.

Zek tem experiência de quase 10 anos na cena musical paraense (Foto/Divulgação/Festival Psica)

"Também será possível entender como o tecnobrega pode se colocar como gênero musical do Brasil inteiro. A gente já teve a Gaby Amarantos, que ganhou Grammy com um álbum de tecnobrega; a música da Joelma, a Voando Pro Pará; a Manu Bahtidão; a Pabllo Vittar, que lançou um segundo álbum de tecnomelody. Assim como a Anitta já foi gravar clipe em aparelhagem. Existe interesse do público externo por essa cena. O festival é uma forma da gente contribuir para isso se potencializar", destaca.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)