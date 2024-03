Rapper FBC lança álbum ao vivo gravado no Festival Psica, em Belém

A gravação do show ao vivo do rapper mineiro FBC, no Festival Psica, em Belém, em 2023, rendeu um novo projeto do artista. O álbum “O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar para Outro Planeta (Ao Vivo em Belém)” junta as canções originais do último álbum de FBC e as injeta com elementos de tecnologia avançada nos arranjos e produção.

Lançado nesta sexta-feira (29), o projeto ao vivo, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, organiza as faixas selecionadas em uma jornada emocional. Pintando uma narrativa com as canções como pinceladas, o projeto promete capturar “a essência de um show inesquecível”.

"Bom, Belém do Pará é o Norte do país e acho que o lugar mais longe que eu já fui fazer show na minha vida. Acredito que para muita gente também que toca comigo, que trabalha comigo, acha a mesma coisa. Sei parece, acho que Belém é a capital do mundo, toda vez que eu chego sou muito bem tratado, bem recebido, as pessoas sempre comemoram muito junto comigo. Assim como esse que virou um álbum, todos os meus outros shows, outras duas apresentações no Psica, foram magicas. Mas lá no estádio Mangueirão foi lindo, maravilhoso. Espero que essa história FBC em Belém continue por muitos anos”, pontua o rapper.

Com letras que falam sobre amor, perdão e a relação entre humanidade e tecnologia, FBC estabelece um diálogo íntimo com cada ouvinte, convidando a todos para refletir sobre o futuro que desejamos construir juntos. Conhecido por sua habilidade lírica, o artista mostra suas diversas faces ao longo da duração do disco.

“Este projeto não é apenas uma coletânea de canções; é uma jornada emocional e tecnológica que captura a essência de um show inesquecível", explica FBC, que encapsula momentos especiais de sua longa carreira neste álbum ao vivo.

Com letras que falam sobre amor, perdão e a relação entre humanidade e tecnologia, FBC estabelece um diálogo íntimo com cada ouvinte, convidando a todos para refletir sobre o futuro que desejamos construir juntos. Conhecido por sua habilidade lírica, o artista mostra suas diversas faces ao longo da duração do disco.

“O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar para Outro Planeta (Ao Vivo em Belém)” é composto de 13 faixas: “Atmosfera”, “Aham”, “Qual a Chance”, “O Que Te Faz Ir pra Outro Planeta?”, “Dilema das Redes”, “Antissocial”, “Não Me Ligue Nunca Mais”, “Cherry”, “A Noite no Meu Quarto”, “Madrugada Maldita”, “Estante de Livros”, “Químico Amor” e “Desculpa”.

Este projeto, que é a versão ao vivo do álbum do rapper de mesmo nome, lançado no ano passado, também foi gravado em vídeo. Ou seja, os fãs de FBC também irão poder assistir ao álbum, contando com drones e efeitos visuais hipnotizantes. O conteúdo audiovisual já está disponível no canal oficial de FBC.

Fabrício Soares, conhecido pelo nome artístico de Filho Bastardo do Caos ou FBC, é um rapper brasileiro de Belo Horizonte. Foi um dos componentes do Grupo DV Tribo e despontou no cenário nacional com os cyphers “DVERSOS”, fez parcerias com Sombra, Froid e Cachorro Magro.

Em 2016 destacou-se em “Diáspora”, junto com seus parceiros Djonga, Hot & Oreia, Clara Lima e Coyote Beatz. Já em 2017, sua participação no “Poetas no Topo 2” mostrou FBC para um novo público. Entre projetos pessoais e cyphers, hoje o artista totaliza mais de 1 milhão de ouvintes semanais no Spotify.

Em 2023, o Festival Psica ocorreu entre 15 e 17 de dezembro. O primeiro dia teve programação gratuita no bairro da Cidade Velha e os outros dois dias, os shows foram no estádio do Mangueirão, com venda de ingresso.