Fernanda Torres comemora sucesso de 'Ainda Estou Aqui' nos cinemas

Protagonista no filme "Ainda Estou Aqui", a atriz Fernanda Torres comemorou, com os seguidores do Instagram, o sucesso de bilheteria do longa que concorre ao Oscar na categoria "Melhor Filme Internacional". Após 11 dias em exibição, a obra de Walter Salles ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil.

Fernanda aproveitou o retorno de Los Angeles (EUA) para conversar com os fãs e comemorou a grande marca nas bilheterias. Em 11 dias, o longa se tornou o quarto filme brasileiro com maior público no pós-pandemia da Covid-19.

"Voltando para casa depois de cumprir parte da maratona de lançamento do 'Ainda Estou Aqui'. Muito feliz de saber que o filme bateu um milhão de espectadores no Brasil em tempo recorde. Estou muito feliz, agradecida e espero que essa corrente dessa experiência coletiva continue de ver um filme tão sensível e bonito como esse nos cinemas."

