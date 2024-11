Perfil do Oscar publica foto de Fernanda Torres no Instagram: 'ela é mãe'

O perfil oficial do Oscar teve a conta lotada de comentários de brasileiros após publicar uma foto da atriz Fernanda Torres, integrante do filme indicado "Ainda Estou Aqui", no Instagram. O registro foi feito no "Governors Award", realizado na noite de ontem (17), em Los Angeles (EUA).

Fernanda foi uma das convidadas do evento de ontem, organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e realizado para prestar homenagens a profissionais da indústria de cinema.

Na imagem, a estrela de "Ainda Estou Aqui" aparece com um look da grife Dior. A postagem teve os comentários lotados por elogios dos brasileiros e até mesmo da própria Academia. "Ela é mãe", escreveu a organização.

Muitos brasileiros elogiaram Fernanda Torres e pediram, na publicação, para a Academia indicar a estrela na categoria de "Melhor Atriz", na cerimônia do próximo ano. Existe a expectativa da artista estar entre as indicadas pelo papel de Eunice Paiva. A lista oficial com os nomes será anunciada no dia 17 de janeiro de 2025.