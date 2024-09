Embarcação afunda a caminho de Fernando de Noronha; tripulantes desaparecem

Um navio de carga naufragou na noite do último domingo (15), nas proximidades da Ilha de Itamaracá, em Recife (PE). A embarcação, chamada Concórdia, estava com nove tripulantes a bordo, dos quais quatro foram resgatados em bom estado de saúde. No entanto, cinco tripulantes ainda não foram localizados. As buscas pela tripulação continuam sem sucesso até o momento.

“O barco saiu no sábado (14), e estava quase no meio do caminho. A carga soltou e a tripulação resolveu retornar para o Recife. O barco pode transportar até 180 toneladas e estava cheio”, contou Antônio Gonçalves, dono da embarcação.

A rota entre o Recife e Fernando de Noronha tem 545 quilômetros. Os navios que abastecem a ilha levam cerca de 48 horas no percurso. O incidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, litoral norte de Pernambuco.

A Marinha do Brasil acionou a estrutura do Salvamar Nordeste, que está coordenando as operações de busca e salvamento. As buscas envolvem o Navio-Patrulha Macau e uma aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira. Além disso, um aviso foi emitido para alertar outras embarcações na área para que possam ajudar nas buscas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)