Embarcação naufraga com sete pessoas no Amazonas; acidente foi provocado por balsa com gado

Uma embarcação com sete pessoas naufragou no último domingo, 8, em zona rural do Amazonas. O barco estava com os membros de uma única família e seguia da comunidade São João do Jacu para Parintins. O acidente aconteceu por volta das 4 horas, segundo as vítimas.

De acordo com as pessoas que estavam na embarcação, uma balsa que transportava gado colidiu com o veículo em que estavam. Todos sobreviveram, mas tiveram ferimentos, incluindo uma criança de um ano que estava no barco.

Antônio José Moraes, agricultor que conduzia o meio de transporte, sinalizou aos condutores da balsa que estavam próximos. “Eles não tomaram providência pra tirar a balsa da frente da bajara [embarcação em que estavam]. Ela vinha muito pesada, muito ligeira e acabou causando o acidente que levou a família toda pro fundo”, relata Antônio.

Filha do agricultor, Alcione Moraes estava na embarcação quando o acidente aconteceu. No momento da colisão, ela estava dormindo e acordou com o grito da irmã, que estava com o bebê no colo. “A minha reação foi só de pegar na mão na minha irmã e colocar ela pra fora pra tentar boiar. Eu consegui salvar minha mãe, que ficou à deriva no rio. Todos ficamos desesperados”, relembra Alcione.

A família relata que a balsa com o gado estava em alta velocidade e na contramão. Os tripulantes, conforme as vítimas, auxiliaram no resgate, mas não forneceram qualquer outro tipo de apoio. “Eles negaram a assistência até Parintins. Eles disseram que estavam sem combustível, que não podiam trazer e tinham que embarcar o gado. Eles prezaram a vida do gado do que vida das pessoas que estavam em risco”, destaca Alcione.

A família de Antônio perdeu bens e dinheiro, conquistados no trabalho do final de semana. Além disso, houve prejuízo à embarcação. A Polícia Civil deve investigar o caso, registrado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Parintins.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)