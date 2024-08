Paraense é um dos mortos em naufrágio de barco rebocador em rio no Amazonas

O paraense Amilson Silva da Conceição, de 34 anos, morreu em um naufrágio envolvendo um barco rebocador e uma draga, no estado do Amazonas, no último domingo (18/08). A vítima, que era natural de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará, estava na embarcação que afundou em uma área de garimpo, no Rio Altiparanã, um dos afluentes do Rio Solimões, no município de Jutaí, há cerca de 900 km de distância de Manaus. Outras quatro pessoas também morreram no acidente. O corpo do paraense só foi localizado na noite da segunda-feira (19/08), cerca de 40 horas após o naufrágio.

Conforme as informações iniciais, três pessoas sobreviveram ao naufrágio e relataram como tudo ocorreu. Segundo eles, o naufrágio ocorreu por volta das 5h, horário local. As vítimas estavam dormindo e foram acordadas já com o barco afundando após ter colidido contra um tronco, que causou um buraco no transporte. Devido ao desespero, nem todos conseguiram sair da embarcação.

Segundo o portal Correio de Carajás, a família de Amilson Silva mora no bairro São Luiz, em São Domingos do Araguaia. Eles teriam informado que a vítima já trabalhava há muitos anos como garimpeiro. Amilson esteve no Pará, com a família, no mês de julho. Os relatos dos parentes é que a vítima pretendia ficar na cidade, mas recebeu uma nova proposta para retornar ao trabalho no Amazonas e aceitou. A família recebeu a notícia sobre a morte por meio de amigos, que ligaram avisando sobre o acidente.

A família não teve como ir até o local do acidente, devido às dificuldades de deslocamento. Como o corpo ficou cerca de 40 horas dentro do rio, já estava em avançado estado de decomposição. Não foi possível fazer o velório ou transladar o corpo ao Pará, pois a cidade onde o acidente ocorreu não possui suporte funerário. Somente em três meses, após o corpo de Amilson dissecar em um cemitério, poderá ser exumado e sepultado pela família. Amilson era casado e deixa uma filha de 3 anos.