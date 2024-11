Luciana Gimenez recebe elogios após postar vídeo de fio-dental

Luciana Gimenez, apresentadora do SuperPop, programa da RedeTV!, postou um vídeo em que aparece ostentando seu corpo em um biquíni fio-dental e fazendo alguns cuidados estéticos numa varanda.

Veja o vídeo:

No vídeo, ela aparece numa varanda cuidando do corpo e da sua beleza.

Ela conta com 3,5 milhões de seguidores no instagram e recebeu diversos elogios na publicação do vídeo. Uma pessoa comentou "Lindíssima cada dia mais linda parabéns saúde e prosperidade".

A cantora e jurada do programa The Voice, da Rede Globo, Claudia Leitte, chegou a comentar: "Luciana, como tu é linda!".

Outra pessoa chegou a comentar: "Que biquíni perfeito!".

Recentemente, Luciana já tinha ousado ao publicar uma foto de topless usando apenas uma meia-calça e que causou o mesmo burburinho no instagram: "Sextou!"

Confira:

Nos comentários desta publicação, algumas pessoas comentaram: "Maravilhosa !!". Outra concordando disse: "Uauuuuu. Um arraso como sempre lu... Adorei"

