Milionário de Dubai compra ilha para que esposa consiga andar de biquíni; saiba o motivo

O milionário Jamal Al Nadak, de Dubai (Emirados Árabes Unidos), presentou com uma ilha a esposa, Soudi Al Nadak, uma britânica de 26 anos. Segundo a mulher, o marido comprou o espaço na região apenas para que ela possa usar biquíni de forma "despreocupada", assim como no ocidente do mundo, e não com restrições religiosos. O magnata investiu cerca de R$ 270 milhões na compra da ilha, segundo o portal Extra.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a britânica mostra fotos do local adquirido para ela. Veja:

"Eu queria usar um biquíni, então meu marido milionário me comprou uma ilha particular", escreveu Soudi no vídeo.

Soudi teria dificuldade de usar a peça de banho em praias públicas ou mesmo nas que recebem turistas, já que ela é casada com um cidadão de Dubai - segundo a lei do país, as mulheres não podem mais utilizar biquínis de duas peças nas praias, passando a ser obrigatório o uso do maiô inteiro. Assista:

"Era algo que queríamos fazer há algum tempo como investimento, e o meu marido quer que eu me sinta segura numa praia, e é por isso que ele comprou uma ilha", revelou a britânica, que se declara "esposa em tempo integral". Essa denominação, inclusive, é alvo de críticas nas redes sociais, onde Soudi mostra detalhes do seu luxuoso dia a dia e do relacionamento com Jamal. O acordo do casamento prevê que a britânica receba dele mensalmente R$ 1,6 milhão por casa filho gerado por ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de oliberal.com)