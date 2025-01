Mania de Você: Volney se alia a Viola para destruir Mavi

No capítulo desta segunda-feira (13/01), da novela "Mania de Você", Volney (Paulo Rocha) se alia a Viola (Gabz) para derrubar o poderio de Mavi (Chay Suede). Após ser chantageado pelo filho de Mércia (Adriana Esteves), sua namorada, o hacker topou o convite da cozinheira, que busca vingança do ex namorado após ser sequestrada e dopada por ele e ainda sofrer um acidente de helicóptero causado por Mavi. Volney, então, procura Viola e confirma a ela informações sobre Filipa, ex- namorada de Rudá (Nicolas Prattes) que forjou sua morte para prejudicar o caiçara.

Em outros núcleos, Berta (Eliana Girardi) diz a Tomás (Paulo Mendes) que contratou a auditoria após o neto contar a avó que descobriu os golpes financeiros que Mavi vem aplicando nas finanças do resort. Luma (Agatha Moreira) comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante Brisa, que está fazendo o maior sucesso na região pelo tempero que lembra o da cozinheira. Berta informa a Mavi que aguardará o resultado da auditoria.

Iberê (Jaffar Bambiarra) comunica a Mavi que um fundo de investimento canadense demonstrou interesse em se associar ao Albacoa. Nahum (Ângelo Antônio) revela a Sumiu (Pedro Sol Victorino) que a situação de Rudá é delicada. Viola compartilha com Rudá as informações que recebeu de Volney. Diana confessa a Bruna que descobriu passaportes falsos pertencentes a Volney. Mavi se encontra com uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia demonstra resistência em relação ao contrato com os canadenses.

