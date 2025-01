Mania de Você: quando acaba a atual novela das 9 da TV Globo e qual será sua substituta?

Atual "novela das 9" da TV Globo, "Mania de Você" está no ar desde o dia 9 de setembro como sucessora de Renascer, de Bruno Luperi. Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo de Avenida Brasil e Todas as Flores, a obra conta com o principal núcleo envolvendo os personagens Luma (Agatha Moreira), Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes) e toda a relação amorosa entre os quatro.

Segundo o site NaTelinha, "Mania de Você", por sua vez, está prevista para chegar ao fim no dia 28 de março de 2025, uma sexta-feira, com reprise do último capítulo no sábado, 29 de março.

Caso seja seguido o cronograma da emissora, a sucessora de "Mania de Você" será o remake de "Vale Tudo", clássico da teledramaturgia brasileira, exibido entre 1988 e 1989, segundo o Notícias da TV. A obra gira em torno da rivalidade entre a íntegra Raquel (Regina Duarte) e sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima (Gloria Pires). O bom caráter de uma contrasta com a péssima índole da outra, promovendo uma reflexão sobre a ética do povo brasileiro.

Outra personagem marcante da novela é a arrogante e corrupta milionária Odete Roitman (Beatriz Segall). Morta nos momentos finais da trama, a vilã se tornou a protagonista do "quem matou?" mais icônico da teledramaturgia brasileira. Na nova versão, a personagem será vivida por Débora Bloch.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)