Grupo Liberal conversa com Gi Fernandes, de Mania de Você, sobre os desafios da personagem

A atriz Gi Fernandes conversou com o Grupo Liberal neste domingo (15) antes da premiação do Melhores do Ano da TV Globo. Ela vive a Suelen, de Mania de Você, que concorreu na principal categoria do segmento: Novela. Na entrevista com o digital influencer e jornalista Juan Filder, ela contou sobre a preparação para fazer um personagem diferente dos quais está acostumada, e reforçou a alegria de se reinventar e aceitar o desafio.

"Eu sou uma atriz de drama, gosto de chorar, e ela tem que fazer rir, pensei: 'gente, como é que faz isso?', tive que aprender, tô aprendendo ainda e gostando muito, tá sendo muito lindo", disse ela.

A atriz demonstrou também muita gratidão de participar da novela, que retrata a vida de Viola e Luma. "Pessoas que eu admiro, que eu sou fã. É um presente estar nessa novela", completou.

Ela ainda mandou um recado para os fãs paraenses que acompanham a novela e sua carreira. "Quero agradecer por acompanharem e assistirem a novela, feita com muito amor, muito carinho por todo o elenco", finalizou.

Mania de Você

A novela acompanha a trama de Viola e Luma, duas amigas que nasceram no mesmo dia mas em circunstâncias e classes sociais diferentes. A novela, esrita por João Emanuel Carneiro, mostra o embate entre as duas, disputas de poder e amor, além da rivalidade feminina e realidades encontradas por qualquer brasileiro.