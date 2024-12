Mania de Você: Daniel consegue suspender plano de Mavi de destruir comunidade

No capítulo desta sexta-feira (13/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, cometendo mais uma maldade, Mavi (Chay Suede) ordenou que os tratores finalmente invadissem a comunidade, onde Viola também (Gabz) mora, e demolisse as casas de vários moradores para abrir espaço para a construção de uma estrada. No entanto, apesar de estar quase se concretizando, uma reviravolta vai acabar com o plano do vilão.

Tudo começa quando Viola se colocou na frente dos tratores, como forma de impedir o início da demolição.

“Eu tenho que fazer o serviço, sai da frente!”, ordenará o operador do veículo. “Ninguém vai sair!”, responderá Viola.

O clima de pânico só tende a crescer, mas Viola e os outros moradores permanecerão firmes. A situação continua até o momento em que Daniel (Samuel de Assis) e Michele (Alanis Guillen) surgem, acompanhados do advogado e com um documento em mãos.

“Parem! Parem agora! A operação tá cancelada!”, gritará Daniel. “Nós temos uma ordem judicial”, revela.

O arquiteto anunciará que um juiz revogou a decisão do início da obra e, por isso, a construção da via está suspensa. Assim, a população se alivia com o desfecho positivo. “Ninguém vai ter a casa derrubada hoje, a luta continua, pessoal!”, anunciará o arquiteto.

Enquanto isso, ao perceber que seu plano não saiu como esperado, Mavi terá mais um surto e, como de costume, irá descontar em Mércia (Adriana Esteves) e Luma (Agatha Moreira), com quem mora junto.

“Onde é que tá a justiça nessas horas? Quem é o imbecil desse juiz que revogou a decisão anterior e suspendeu essa obra?”, reclamará o vilão, indignado.

“Eu falei desde o início que isso era um desperdício de energia, de dinheiro, de tempo. Olha o quanto você perde com essa ideia fixa nessa farofeira, Mavi!”, dirá Mércia.

Luma reafirmará que a ideia nunca fez sentido; Mavi, então, explodirá de raiva e tomará uma decisão.

“Vocês tão contra mim, é isso? Assumiram aí que tão felizes por tudo ter dado errado, não foi? Duas cobras, duas serpentes! E sabe o que eu faço com quem me trata assim? Fora da minha casa!”, gritará ele. “Fora daqui! Fora!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)