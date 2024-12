Mania de Você: Mavi toma atitude radical após saber de casamento de Rudá e Viola

No capítulo desta quinta-feira (12/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Mavi (Chay Suede) vai mostrar mais uma vez sua raiva por Viola (Gabz) não querer mais nada com ele. Ao saber por Luma (Agatha Moreira) que a chef de cozinha e Rudá ( Nicolas Prattes) pretendem se casar em breve, o dono do resort ficará enfurecido.

“Impossível, eles não vão casar, não tem como”, dirá Mavi, revoltado com a informação.

“Eles podem fazer uma cerimônia simbólica, com véu, grinalda, tudo que quiserem, o que importa é a intenção, o compromisso, não uma porcaria de papel. Juntam os trapinhos e vão ser felizes para sempre”, responderá Luma. “Game over, Mavi! Perdemos!”, complementa a jovem. Inconformado, Mavi promete que, se depender dele, Viola não subirá ao altar com outro homem.

"Eu voltei cansada, humilhada, suja, com nojo de mim mesma”, comentará Luma, após ser detonada por Viola após ter beijado Rudá.

Cansado do drama da ex-aliada, Mavi provoca: “Tudo bem, já que você é uma derrotada, uma incompetente, vou eu de novo ter que agir por nós dois! É isso mesmo?”.

E, de fato, Mavi, que agora não tem mais a ajuda de Iberê, vai agir sozinho e agilizará um plano que vai afetar a vida de muitas famílias, inclusive a de Viola: construir a estrada que vai desapropriar vários moradores da comunidade. Mércia vai flagrar o filho dando ordens no telefone.

“É isso mesmo, é pra derrubar tudo! Mete os tratores! Passa por cima daquela gente!”, gritará ele, que, ao desligar, vai reparar a presença da mãe ali. “Não acredito que você vai insistir nessa loucura de meter a estrada no meio daquela favela”, dirá Mércia.

E Mavi promete: “Aquela comunidade, amanhã, vai virar história, dona Mércia! Vai ser passado! Pra eles verem quem manda nessa bagaça!! E pra Viola se arrepender de aceitar o que eu ofereci pra ela”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)