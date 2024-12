Mania de Você: Luma descobre farsa de Mércia que a prejudicou com Rudá e Viola

No capítulo desta quarta-feira (04/12), da novela "Mania de Você", da TV Globo, Luma (Agatha Moreira) teve o pouco da confiança que Viola (Gabz) tinha por ela esgotada após Mércia (Adriana Esteves) interferir, mais uma vez, em seus objetivos. Isso porque a atual chefe do restaurante, em busca de redenção, levou Rudá (Nicolas Prattes) até a casa de uma amiga, Cida (Victoria Rossetti), no Rio de Janeiro para pegar o polêmico pendrive com as imagens de Mavi (Chay Suede) matando Molina (Rodrigo Lombardi), o que tiraria a acusação dada ao caiçara.

No entanto, a mãe do milionário foi mais esperta e chegou minutos antes na casa da jovem, se passando por atendente de telemarketing e entregando um "prêmio". Mércia fingiu passar mal para que a moça fosse atrás de ajuda, mas, na verdade, ela queria ficar sozinha para achar o objeto. E conseguiu. Após tê-lo em mãos, prontamente "ficou bem" e saiu do apartamento enquanto Luma e Rudá subiam as escadarias do prédio onde Cida mora.

Para não dar sinais, Mércia, além de recuperar o pendrive, deixou outro no lugar. E isso causou uma enorme frustração em Rudá e Viola, pois ao assistir às imagens, se depararam com cenas de um desenho animado. Viola, então, vai reforçar a ideia para Rudá de que Luma não está do lado deles e que fez isso apenas por diversão. Enfurecida, a cozinheira foi no dia seguinte até o resort, no restaurante em que um dia foi chef, dar um recado e um tapa na cara de Luma.

Sem entender nada, Luma pede explicações da ex-amiga sobre a agressão, e é informada de que o pendrive que tinha dado não havia as cenas certas. Após associar tudo, a moça irá associar a rasteira que levou.

“O pendrive tava vazio?”, questionará ela, incrédula.

Viola sairá do resort convicta de que foi mais uma armação da ex-amiga com o ex-namorado Mavi, mas Luma irá refletir sobre a tal troca dos pendrive e ligará para Cida. A moça contará à amiga que, pouco antes de Rudá e ela chegarem no apartamento, uma mulher passou lá também.

“Peraí, será que é quem eu tô pensando? Vou te mandar a foto de uma mulher e você diz se era essa, tá?”, dirá ela, enviando uma foto de Mércia.

Cida confirmará que, de fato, era aquele mulher mesmo, e Luma logo perceberá que foi caiu mais uma vez nas trapaças de Mércia.

“Desgraçada da Mércia! Foi ela!”

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)